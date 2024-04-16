"الشيوخ" يحيل دراسة القطن المصري للحكومة لتنفيذ توصياتها -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، بشأن "زراعة القطن المصري- التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"، وقرر إحالتها إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد ماهر السباعي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة بشأن الدراسة المقدمة عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القطن يعد من أهم المحاصيل التصديرية على مستوى العالم، نظرًا لأهميته الاقتصادية، إذ يعتبر مكونًا أساسيًّا للدخل القومي وموردًا رئيسيًّا من موارد النقد الأجنبي.

وأكد النائب أن معظم سكان العالم يعتمدون على القطن في الكساء والعمل، كما تقوم عليه العديد من الصناعات التي تعتمد أساسًا على القطن الخام؛ مثل الحلج والغزل والنسيج، بالإضافة إلى استيعابه ما يزيد على مليون عامل ما بين الزراعة والتصنيع.

وأكد النائب أهمية محصول القطن التصديرية، كما يتم استخراج الزيوت والأعلاف والخشب والورق منه كمنتجات ثانوية من البذور والحطب.

وأوضح النائب أن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم؛ لتفوقه على جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلة والنعومة، وبناء على هذه الأهمية الاقتصادية البالغة المحصول القطن المصري على الصعيدين المحلي والعالمي؛ تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمحصول القطن كمًّا ونوعًا، سعيًا في تحسين جودته؛ بما يضمن تحقيق دعم القدرة التنافسية للأقطان المصرية واستعادة مكانتها في الأسواق العالمية، كله في إطار ما تؤكده المادة (۲۹) من الدستور.