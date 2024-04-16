مواعيد غلق المحلات بعد انتهاء إجازة العيد.. التنمية المحلية تكشف التفاصيل - صور

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، العودة إلى تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمقاهي والمطاعم، التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان المبارك.

وقال "قاسم"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إنه تم العودة للمواعيد المطبقة قبل شهر رمضان والعيد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف متحدث وزارة التنمية المحلية، أنه يستمر العمل بهذه المواعيد حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الحالي، ليتم بعدها تغيير المواعيد.

وشدد مساعد وزير التنمية المحلية، على استمرار العمل بنظام المواعيد وفقا للقرار الصادر برقم 456 والخاص بمواعيد الغلق والفتح للمحلات.