خلال لقائه طلاب الجامعة البريطانية.. كرم جبر: المستقبل لخريجي الإعلام

كتب- عمرو صالح:



التقى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بطلبة وطالبات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وكان في استقباله الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام والدكتور عادل صالح وكيل الكلية.

وأكد جبر في حواره أن المستقبل سيكون لخريجي كلية الإعلام بشرط إعدادهم علمياً لوظائف المستقبل، في ظل التطورات السريعة للثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.



واستعرض جبر التحديات التي تواجه الإعلام بصفة عامة، وضرورة تهيئة الأجيال الجديدة من الخريجين، ليكونوا حراساً للوعي وحماية قيم المجتمع من الغزو الثقافي الذي لا يتلائم مع القيم الدينية والأخلاقية في مجتمعاتنا.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة عن ضرورة تهيئة البيئة التعليمية لخدمة خطط التنمية في البلاد في المحاور التي تضمنتها استراتيجية 2030، خصوصاً في قضايا البيئة والمناخ وحياة كريمة، ومشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية التي تربطهم بالواقع وتقديم الخدمات للمواطنين.



وقال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية أن التطورات القادمة في مجال الإعلام تتطلب تعاوناً مع كافة الجهات المختصة، وأن يتم التعاون والتنسيق التام بين الجهات العلمية والتعليمية والجهات المختصة في مختلف المجالات.