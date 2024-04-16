وكيل الأزهر للعاملين بـ "البحوث الإسلامية": الظروف المحيطة تحتاج مزيدا من الأداء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الثلاثاء، جولة تفقدية بمجمع البحوث الإسلامية؛ رافقه خلالها الأمين العام الدكتور نظير عياد، والأمين المساعد الدكتور محمود الهواري.

وقال الضويني خلال الجولة، إننا في مرحلة مهمة نظرًا للظروف المحيطة بنا؛ والتي تحتاج منّا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمل الأعباء، فنحن نتعامل مع فئات متنوعة من المجتمع وجميعهم في حاجة ملحّة إلى المعرفة بالكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، كما أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية، مؤكدًا على أن النموذج الأزهري عمله رسالة تخدم الجميع وليس مجرد وظيفة.

وأكد وكيل الأزهر، أهمية شحذ همم العاملين وتشجيعهم على الإخلاص والتفاني في العمل لتحقيق مزيد من الإنتاج، فالوطن في حاجة إلى جهود المخلصين من أبنائه في جميع المجالات العلمية، والعملية، والإدارية والخدمية، فكل فرد له دورٌ مهمٌ في بناء الدولة المصرية والحفاظ على مقدراتها، مما يلقي على عواتقنا مزيدًا من المسؤوليات ويجعلنا أكثر قدرةً على مواجهة التحديات بوعي وتركيز وإخلاص.