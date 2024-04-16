إعلان

BBC

هل يجوز البناء أو تعلية العقار بعد التصالح؟.. قانوني يُجيب

08:01 ص الثلاثاء 16 أبريل 2024

تعلية العقار بعد التصالح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- عمرو صالح:

كشف عمرو فؤاد عوض المحامي عن موقف العقار المتصالح عليه من التعلية أو البناء حال انتهاء الإجراءات القانونية لطلب التصالح وتقنين أوضاعه بشكل كامل.

وقال "فؤاد"، لمصراوي، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المقرر تطبيقه خلال الأيام المقبلة أشتمل على بنود واضحة تتيح لصاحب طلب التصالح الإحلال أوالتجديد أو تعلية العقار حال إنهائه إجراءات التصالح وفقًا للضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن إجراء أي تعديل على المبنى قبل إنهاء إجراءات التصالح يلغي الطلب بشكل نهائي.

وأضاف أن حصول المواطن على موافقة طلب التصالح يعني حصوله على رخصة بناء تتيح له أحقية الإحلال أوالتجديد أو التعلية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ومن المنتظر البدء بتطبيقه فعليًا خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا:

رياح وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد قليل| بدء خطة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال.. جدول بالمواعيد في جميع المحافظات

برلمانى يطالب بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح

البناء المخالف تعلية العقار بعد التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"زراعة الشيوخ" توصي بتوفير الدعم المالي والتقني لتنفيذ تقنيات الري الحديث

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان