5 معلومات عن تصنيف الجامعات الإنجليزي كيو إس QS



كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل التصنيف الإنجليزي الشهير "كيو إس"، حتى طرحت أسئلة في المجتمع الأكاديمي عن ماهية التصنيف وفائدته ومعلومات عنه.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعلومات الأكاديمية الكافية عن التصنيف الإلنجليزي وهي كالتالي:

1- تصنيف (QS) العالمي يعتمد على أربع مؤشرات السمعة الأكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجيين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون الى أكثر من دولة.

2- هناك زيادة مستمرة لعدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات المختلفة.

3- تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف QS يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله.

4- تعزيز الظهور في كيو إس يعود إلى التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة.

5- ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.