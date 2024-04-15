سؤال برلماني بشأن سياسة الحكومة للحد من انقطاع الكهرباء



كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة، بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء و الطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء.

وقالت سعيد في سؤالها،: "في ظل توجه الدولة المصرية إلى رقمنة كافة الخدمات المهمة والحيوية والتي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل وفي ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري ونحن على أعتاب فصل الصيف و فترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام أمتحانات نهاية العام الدراسي

فما هي الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء؟".

وتسائلت: "هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمرًا مستمرًا أم هناك خطه للحد من هذه الظاهرة؟".