سؤال برلماني بشأن سياسة الحكومة للحد من انقطاع الكهرباء
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة، بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء و الطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء.
وقالت سعيد في سؤالها،: "في ظل توجه الدولة المصرية إلى رقمنة كافة الخدمات المهمة والحيوية والتي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل وفي ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري ونحن على أعتاب فصل الصيف و فترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام أمتحانات نهاية العام الدراسي
فما هي الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء؟".
وتسائلت: "هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمرًا مستمرًا أم هناك خطه للحد من هذه الظاهرة؟".
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