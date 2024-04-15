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BBC

سؤال برلماني بشأن سياسة الحكومة للحد من انقطاع الكهرباء

10:21 م الإثنين 15 أبريل 2024

إيرين سعيد

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كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة، بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء و الطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء.

وقالت سعيد في سؤالها،: "في ظل توجه الدولة المصرية إلى رقمنة كافة الخدمات المهمة والحيوية والتي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل وفي ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري ونحن على أعتاب فصل الصيف و فترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام أمتحانات نهاية العام الدراسي
فما هي الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء؟".

وتسائلت: "هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمرًا مستمرًا أم هناك خطه للحد من هذه الظاهرة؟".

إيرين سعيد انقطاع الكهرباء مجلس النواب

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