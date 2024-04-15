إعلان

BBC

مواعيد جديدة لانقطاعات الكهرباء في أكتوبر ودهشور ودجلة.. تعرف عليها

10:02 م الإثنين 15 أبريل 2024
  • عرض 5 صورة
    مواعيد انقطاعات الكهرباء في أكتوبر ودهشور ودجلة
  • عرض 5 صورة
    مواعيد انقطاعات الكهرباء في أكتوبر ودهشور ودجلة
  • عرض 5 صورة
    مواعيد انقطاعات الكهرباء في أكتوبر ودهشور ودجلة
  • عرض 5 صورة
    مواعيد انقطاعات الكهرباء في أكتوبر ودهشور ودجلة
  • عرض 5 صورة
    مواعيد انقطاعات الكهرباء في أكتوبر ودهشور ودجلة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب-محمد أبو بكر:

أعلنت منذ قليل، محافظة الجيزة، عن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في عدة مناطق بالمحافظة.

ووفقاً لبيان الجيزة، اليوم الاثنين، فإن الخطة تشمل مناطق: "مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر وإسكان دهشور ودجلة"

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، والتى بدأ تنفيذها الساعة 11 ظهر اليوم الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وكشفت وزارة الكهرباء، عودة خطة تخفيف الأحمال عن جميع مناطق الجمهورية، لما كان قبل بداية شهر رمضان.

انقطاع الكهرباء جداول تخفيف الأحمال أحمال الكهرباء أكتوبر دهشور

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد موسى تعليقًا على هزيمة الأهلي: "يعاني من كوارث دفاعية"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان