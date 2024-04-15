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16 صورة.. الجيزة تكشف عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في 10 مناطق

07:12 م الإثنين 15 أبريل 2024
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
  • عرض 16 صورة
    خطة تخفيف أحمال الكهرباء
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كتب-محمد أبو بكر:
كشفت منذ قليل، محافظة الجيزة، عن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في عدة مناطق بالمحافظة.

ووفقاً لبيان المحافظة، اليوم الاثنين، فإن الخطة تشمل مناطق: " الدقي والعجوزة والمهندسين وبشتيل والوراق واوسيم والبراجيل والقومية واجزاء من امبابة والمنيرة"

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، والتى بدأ تنفيذها الساعة 11 ظهر اليوم الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وكشفت وزارة الكهرباء، عودة خطة تخفيف الأحمال عن جميع مناطق الجمهورية، لما كان قبل بداية شهر رمضان.

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