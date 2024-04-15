بيان مهم من "السياحة" بشأن المستندات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة ومندوبي الغرفة - (مستند)

كتب- محمد أبو بكر:

قالت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إنه بناء على ما ورد من وزارة السياحة والآثار وبالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2024 بشأن تحديد مندوبي الغرف لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، والقرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024 بشأن تحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، وما تضمنه الكتاب الصادر بشأن دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها في الجمعية العمومية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأضافت "الغرفة"، بحسب منشور صادر عنها، حصل مصراوي على نسخة منه، أنه على الشركات السياحية تقديم استمارات الترشح لاعتمادها من الوزارة، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 224 وحتى الأحد 21 أبريل 2024، ويتم استيفاء المستندات التالية تيسيرًا لإجراءات المراجعة وتوفيرًا للوقت:

- نموذج استمارة الترشح على مطبوعات الشركة موقع ومختوم "يتم الحصول على النموذج من الغرفة".

- تفويض للمندوب من الشركة بتسليم استمارة الترشيح واستلامها من الوزارة، على أن يكون التفويض معتمد من الممثل القانوني ومختوم بالختم الضريبي للشركة ومرفق صورة الرقم القومي وكارنيه غرفة ساري للمفوض.

- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمضي عليه أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة لشركات التضامن.

- مستخرج حديث من صحيفة الاستثمار لم يمضي عليه أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة لشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة.