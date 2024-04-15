"زراعة الشيوخ": التأمين الصحي الشامل ليس واضحَ المعالم.. ولا بد من خطة مدعومة بالأرقام

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف منظومة التأمين الصحي الشامل من الملفات المهمة؛ نظرًا لارتباطه بصحة 100 مليون مواطن مصري حاليًّا، مشيرًا إلى أن ملف الصحة في مصر متشعب وغير منظم بشكل واضح؛ حيث تشارك فيه أكثر من جهة، مثل وجود مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات تابعة للجامعات، وأخرى تابعة للجمعيات الأهلية، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية بالقرى تتجه إلى إنشاء مستشفيات خيرية، من خلال تبرعات المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة طلب مقدم من النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، والمزكى من أكثر من عشرين نائبًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأضاف الجبلي أن مشروع التأمين الصحي الشامل ليس واضح المعالم، سواء من جانب حدود التأمين أو الكوادر الطبية والتمويل، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة بإفادة المجلس بخطة واضحة مدعومة بالأرقام بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير الرعاية الصحية لـ100 مليون مواطن مصري؛ بل 120 مليون مواطن في عام 2030.

وتابع الجبلي: يجب أن تتضمن الخطة ردودًا على كل الأسئلة التي طرحها النواب في جلسة اليوم؛ لنتمكن من تحديد مدى القدرة على عمل نظام تأمين صحي شامل، وهل الأفضل العودة إلى النظام السابق بصورة أخرى.

وأشار رئيس "زراعة الشيوخ" إلى أهمية المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة التي نفذتها الدولة، خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها نجحت في القضاء على فيروس سي، وكذلك القضاء على قوائم انتظار العمليات.