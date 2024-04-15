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BBC

لا انقطاعات بعد الخامسة مساء.. توضيح مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

04:46 م الإثنين 15 أبريل 2024

وزارة الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي تم بدء العمل بها اليوم الإثنين، تبدأ يوميًّا من الساعة الحادية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً فقط، نافيًا وجود مناطق خارج المواعيد المحددة من قِبل مجلس الوزراء المنوط به وضع القرارات المتعلقة بتخفيف الأحمال.

يأتي ذلك في إطار استفسار عديد من المواطنين على مدار الساعات الماضية -خصوصًا مع بدء عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية بعد وقف العمل بها خلال شهر رمضان المبارك- بشأن مواعيد خطة تخفيف الأحمال الصحيحة والمعمول بها بشركات التوزيع التسع، على مستوى الجمهورية، والتي تقوم بتنفيذ الخطة.

وأكد المصدر، في ما يتعلق بالجداول المنشورة التي تضمنت مواعيد لتخفيف الأحمال بعد الساعة الخامسة مساء، أن شركات الكهرباء هي التي تشرف على تنفيذ الخطة بالكامل، منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً فقط، ولا توجد أي مواعيد بعد ذلك.

وشدد المصدر على أن الجداول المعلنة من قبل تم دمج بعضها، بعد تقليص مدة الانقطاعات أو التخفيف، واقتصارها فقط على الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وزارة الكهرباء تخفيف الأحمال مجلس الوزراء

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