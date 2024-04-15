يخدم أكثر من 100 مليون مواطن.. برلماني يكشف عن الحل لنجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل

كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن التأمين الصحي الشامل هو أحد أهم الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة.

وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل في المحافظات متوسطة الكثافة، أن التأمين الصحي الشامل يوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى وجود بعض التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل؛ منها نقص عدد المستشفيات والعيادات الطبية، ونقص عدد الأطباء والكوادر الطبية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية، وضعف ثقافة التأمين الصحي لدى بعض المواطنين.

وأكد النائب عمرو عكاشة أن سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل ستتم من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة، وتطوير البنية التحتية للخدمات الصحية، فضلًا عن توفير المزيد من الأطباء والكوادر الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة.