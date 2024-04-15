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BBC

الأهلي والزمالك.. قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة القمة اليوم

01:27 م الإثنين 15 أبريل 2024

مترو الانفاق

كتب- محمد نصار:

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث، تسيير قطار كل 5 دقائق من أجل نقل الجماهير بشكل أسرع.

وقالت الشركة، في بيان اليوم: بمناسبة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، اليوم في استاد القاهرة الساعة 7 مساءً محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد - وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأضافت الشركة في بيانها: هيتوفر قطار كل 5 دقائق عشان يوصلكوا في أسرع وقت.. استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث.

مترو الأنفاق مباراة القمة الأهلي والزمالك
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