الأهلي والزمالك.. قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة القمة اليوم

كتب- محمد نصار:

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث، تسيير قطار كل 5 دقائق من أجل نقل الجماهير بشكل أسرع.

وقالت الشركة، في بيان اليوم: بمناسبة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، اليوم في استاد القاهرة الساعة 7 مساءً محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد - وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأضافت الشركة في بيانها: هيتوفر قطار كل 5 دقائق عشان يوصلكوا في أسرع وقت.. استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث.