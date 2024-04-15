"الرد خلال 15 يومًا".. رئيس شعبة الدواء يكشف آخر مستجدات زيادة الأسعار

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن آخر مستجدات المفاوضات بين الشركات وهيئة الدواء المصرية، لتحريك أسعار بعض الأصناف عقب قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار المشتقات البترولية.

وقال "عوف" في تصريحات لمصراوي، إن هيئة الدواء تلقت مقترحات وطلبات الشركات لزيادة أسعار بعض مستحضراتها خلال الشهر الماضي، ولا تزال تدرس تلك الطلبات حتى الآن.

بدوره، قال مصدر بقطاع الدواء لمصراوي، إن لجنة التسعير بهيئة الدواء المصرية تلقت طلبات فردية من الشركات لمراجعة أسعار بعض أصنافها، ولا تزال تدرسها حتى الآن، مرجحًا أن تحدث الزيادة لكل شركة وصنف على حدة، على ألا تكون هناك زيادة مجمعة كما جرى في سنوات مضت.

وعاد رئيس شعبة الأدوية للقول إنه "لم يصلنا أي رد حتى الآن، وكل ما يخرج عن الهيئة يشير إلى استمرار دراسة المقترحات، وبالتالي لم تظهر بعد أي ملامح لتلك الزيادة".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتوافق الهيئة على طبيعة الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.

وبشأن تفاصيل اجتماعه مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء قبل أيام، أضاف "عوف" أنه تم الحديث عن التحديات التي تواجه صناعة الدواء وفي نفس الوقت آليات التعاون بين الشعبة والهيئة في الفترة المقبلة.

وعن وضع نواقص الأدوية في السوق، أضاف: "بالنسبة للنواقص بالأسماء التجارية فهناك نواقص وأمامنا شهر على الأقل لتوفير تلك الأدوية، لكن بالاسم العلمي فالدواء موجود وهناك بدائل له".

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