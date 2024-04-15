شوية بُـمب عيد.. كيف سخرَ علاء مبارك من الهجوم الإيراني على إسرائيل؟

كتب- أحمد السعداوي:

علَّق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على الهجوم الإيراني المكثَّف على إسرائيل بمئات الطائرات دون طيار وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي.

وقال علاء مبارك عبر تغريدة له عبر موقع "X"، إنه "فيلم هابط تم عرضه بسرية تامة دون علم الكيان المحتل... لم يحقق أي إيرادات ولا أهداف، بل ربما تكسب إسرائيل بعض التعاطف الدولي ومحاولة فاشلة لصرف النظر ولو لوقت قصير عن مذابح وجرائم قوات الاحتلال في غزة…".

وأضاف علاء مبارك أنه "بعد الدوشة ووجع الدماغ اللي عملتها إيران، والكل صاحي ومفنجل يتابع بشغف الأخبار عن مطارات قفلت ومجالات جوية تم إغلاقها ورحلات طيران تم تعليقها، وتهديد ووعيد وكلام كبير، أكبر بكثير من إمكانات صاحب الحدث السري للغاية.. وكلام عن طائرات مسيرة عابرة للقارات، وصواريخ مجنحة وغير مجنحة وأجسام طائرة تحلق في السماء وصواريخ باليستية تدمِّر المطارات والممرات! والكل منتظر ويتابع بشغف في انتظار ساعة الصفر والحسم..".

واستكمل علاء مبارك: "بعد الانتظار الطويل والسهر تأتي النهاية الكوميدية؛ وهى عبارة عن شوية بمب من بتوع العيد، لا يودِّي ولا يجيب، والمشهد الأخير من العمل الفكاهي والمثير للسخرية هو ما أعلنته إيران بأن الرد سيكون أقوى على أية خطوة متهورة تقوم بها إسرائيل! فعلاً مسرحية هزلية".

كانت إيران شنت هجومًا مكثَّفًا، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي على إسرائيل بمئات الطائرات دون طيار وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي.