نشرة منتصف الليل| تنوية مهم من الإسكان للحاجزين.. والشرقية للدخان تكشف أسباب رفع أسعار السجائر



كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

جداول تخفيف الأحمال 2024 محافظة الجيزة.. 53 صورة بمواعيد قطع الكهرباء

يبدأ غدا الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء التي كان مجلس الوزراء أعلنها منتصف العام الماضي، وتم وقف تطبيقها خلال شهر رمضان 2024.

وتضمنت الجداول التي تم إعلانها وتطبيقها حتى بداية شهر رمضان، والتي سيتم العودة للعمل بها خلال الفترة المقبلة.

ويتم استثناء 4 مناطق وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.

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سمير فرج: أمريكا هي التي أدارت العملية العسكرية التي قامت بها إيران

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن أمريكا هي التي أدارت العملية العسكرية التي قامت بها إيران على إسرائيل، معلقا: "أمريكا علمت بالأهداف وتوقيت الضربة وأبلغت إسرائيل، بمعلومية كل من (مصر، الأردن، العراق، بريطانيا، فرنسا)".

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية كانت مثل مباراة كرة القدم، معلومة الوقت والمكان والتفاصيل، مشيرًا إلى أن إيران منحت نتنياهو قبلة الحياة بالعملية العسكرية، خصوصًا بعد فشله في القضاء على عناصر حماس بالتزامن مع المظاهرات القائمة في تل أبيب.

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الإسكان تعلن عن تنويه جديد للمتقدمين لحجز أراضي "مسكن"

أعلنت وزارة الإسكان عن تنويه للمتقدمين على حجز أراضي مشروع مسكن والحاجزين السابقين للمشروع.

وقالت الوزارة: نوجه عناية المخصص لهم قطع الأراضي والراغبين بالحجز ضمن الطرح الحالي من المشروع بأن الهيئة تشدد على أنه سيتم الالتزام بالطابع والطراز المعماري للمباني وفقا لما سيتم تحديده وذلك لقطع الأراضي ضمن محاور الأكثر تميز والمميزة وكذا الالتزام بالنماذج المعمارية التي سيتم تسليمها من خلال جهاز المدينة فيما يخص محور الأراضي المتوسطة.

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الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. والقاهرة تسجل 30 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد لطيفة جنوبًا.

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هل ترتفع أسعار الأدوية 50%؟.. رئيس الشعبة يُجيب

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء أمن قومي ولها بعد اجتماعي، وصناعة الدواء المحلية تغطي 92% من الاحتياج المحلي، لافتًا إلى أن الصناعة تحملت أزمة كورونا ولم تحمل المواطنين أسعار إضافية.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد،اليوم الأحد، أن صناعة الدواء لا تتحمل سعر الدولار في السوق السوداء لعدم قدرتها على التحمل للتكاليف والفوارق، مشددًا على أن هيئة الدواء هي التي تقف على تسعير الدواء.

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الدولار والتبغ.. الشرقية للدخان تكشف أسباب رفع أسعار السجائر

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانيل، عن أسباب ارتفاع أسعار السجائر، موضحًا إنه تم رفع الأسعار بنسبة 12% بدءًا من اليوم بعد تحريك سعر الصرف مؤخرًا من 31 جنيها للدولار إلى ما يقرب من 50 جنيهًا.

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