برلمانية تطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف إطلاق النار في غزة



كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار على غزة تجنبًا لمزيد من الصراعات التي قد تندلع داخل المنطقة وتؤدي إلى ويلات من الحروب بين الدول .

وقالت البرلمانية إن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى من إندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضي داخل قطاع غزة وهي تحذر من امتداد نيران الحرب لأطراف أخرى، لاسيما في ظل استمرارات الممارسات الصهوينية غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ومحاولة تصفيته داخل أرضه أو تهجيره.

وأشارت إلى أن دخول إيران حلبة الصراع مع إسرائيل وذلك على خلفية استهداف قنصليتها في دمشق سيجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق، وهو الأمر الذي سيتتبعه سقوط مزيد من الأرواح وتزايد وتيرة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشددت النائبة ريهام عفيفي، على ضرورة تحرك الولايات المتحدة الأمريكية لوقف ألة الحرب الإسرائيلية ،خاصة في ظل أتجاه العديد من الدول الأوروبية لللاعتراف بدولة فلسطين .لافتة إلى أن مصر موقفها ثابت منذ إندلاع حرب السابع من أكتوبر وطالبت مرارًا وتكرارًا بحل القضية الفلسطينية لوقف نزيف الدماء وحتى لايتحول هذا الصراع إلى اشتباكات مع دول أخرى.