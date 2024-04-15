يفرز هرمون السعادة.. أستاذ صيدلة يكشف معلومات عن بن القهوة "المحوج"



كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور خالد مصيلحي، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، معلومات هامة، عن بن القهوة "المحوج"، وذلك خلال نشرة توعوية.

وقال عضو هيئة التدريس إن الكثيرين يستحبون إضافة الحبهان وجوزة الطيب إلى البن لمنح المذاق قيمة قوية.

وأوضح أن الزيوت الطيارة المضافة إلى البن المحوج فى الحبهان تعمل على تهدئ الجهاز الهضمي وتقليل التوتر.

وتابع: كما تعد جوزة الطيب من المواد المنشطة التى تعمل على تخفيف الألم وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي كما تساعد الجسم على إفراز هرمون السعادة "السيروتونين" مما يساعد فى علاج الأرق.

وأكد أنه يمكن استنتاج أن معظم فوائد البن تعود إلى الكافيين والمواد الفينولية مثل الكلوروجينيك المسئولة عن المادة الفعالة في البن.