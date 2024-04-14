الدولار والتبغ.. الشرقية للدخان تكشف أسباب رفع أسعار السجائر

كتبت- داليا الظنيني:

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانيل، عن أسباب ارتفاع أسعار السجائر، موضحًا إنه تم رفع الأسعار بنسبة 12% بدءًا من اليوم بعد تحريك سعر الصرف مؤخرًا من 31 جنيها للدولار إلى ما يقرب من 50 جنيهًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن السجائر التي يتم إنتاجها جميع مكوناتها مستوردة بالكامل من الخارج وبالتالي نتأثر بتحريك سعر الصرف وسعر الدولار، مبينًا أن سعر مواد التبغ ارتفعت مؤخرًا بشكل كبير وأصبحنا مضطرين لرفع الأسعار.

وتابع:"مش هنقدر نستحمل عدم تحريك اسعار السجائر في ظل ارتفاع مواد التبغ وتحرك سعر الدولار في القطاع المصرفي".