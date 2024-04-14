إعلان

BBC

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. والقاهرة تسجل 30 درجة

09:23 م الأحد 14 أبريل 2024
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد لطيفة جنوبًا.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى غدًا ٣٠ درجة مئوية، مشيرة إلى أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية، صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة ارتفاع الحرارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب تحرير سعر الصرف.. رئيس شعبة الأدوية يتوقع ارتفاع أسعار الدواء 50%

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان