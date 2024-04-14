الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. والقاهرة تسجل 30 درجة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد لطيفة جنوبًا.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى غدًا ٣٠ درجة مئوية، مشيرة إلى أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية، صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.