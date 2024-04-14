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ننشر جدول قطع الكهرباء في المعادي وحلوان

08:59 م الأحد 14 أبريل 2024
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    ننشر جدول قطع الكهرباء في المعادي وحلوان (1)
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    ننشر جدول قطع الكهرباء في المعادي وحلوان (3)
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    ننشر جدول قطع الكهرباء في المعادي وحلوان (5)
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    ننشر جدول قطع الكهرباء في المعادي وحلوان (6)
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    ننشر جدول قطع الكهرباء في المعادي وحلوان (7)
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    ننشر جدول قطع الكهرباء في المعادي وحلوان (4)
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    ننشر جدول قطع الكهرباء في المعادي وحلوان (9)
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    ننشر جدول قطع الكهرباء في المعادي وحلوان (2)
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأعلن مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي نفس الخطة التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وينشر مصراوي وفق بيان حكومي، جدول تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة بمناطق المعادي وحلوان وفقا للجدول، ويبدأ انقطاع التيار لمدة ساعة على مدار اليوم في مناطق مختلفة.

مجلس الوزراء خطة تخفيف أحمال الكهرباء المعادي وحلوان الكهرباء البترول

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