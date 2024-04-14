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ننشر جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة

08:57 م الأحد 14 أبريل 2024
  • عرض 10 صورة
    جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة
  • عرض 10 صورة
    جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة
  • عرض 10 صورة
    جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة
  • عرض 10 صورة
    جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة
  • عرض 10 صورة
    جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة
  • عرض 10 صورة
    جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة
  • عرض 10 صورة
    جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة
  • عرض 10 صورة
    جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة
  • عرض 10 صورة
    جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة
  • عرض 10 صورة
    جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأعلن مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي نفس الخطة التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وينشر مصراوي وفق بيان حكومي، جدول تخفيف الأحمال في مدينة القاهرة الجديدة، ويبدأ انقطاع التيار لمدة ساعة على مدار اليوم في مناطق مختلفة.

تخفيف الأحمال القاهرة الجديدة انقطاع الكهرباء

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ننشر جدول قطع الكهرباء في المعادي وحلوان

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رمضانك مصراوي

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