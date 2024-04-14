تبدأ غدًا.. جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء بالمهندسين

بدءًا من الغد.. جداول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في المنيا

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي العمل بقرار وقف خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، بنهاية اليوم الأحد، على أن يتم العودة لتطبيق جداول تخفيف الأحمال اعتبارًا من الاثنين.

وأعلن مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي نفس الخطة التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه تم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وينشر مصراوي خطة تخفيف الأحمال في منطقة المهندسين بالجيزة، بعد قيام شركة الكهرباء بتوزيع جدول الانقطاعات بين مناطق محافظة الجيزة.