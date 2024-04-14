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BBC

عامر: الشركة المتحدة تقوم ببناء الوعي الرشيد عبر قطاعاتها المتنوعة

03:39 م الأحد 14 أبريل 2024
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


قال الدكتور يوسف عامر رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس قناة الناس، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم من خلال قطاعاتها المتنوعة ببناء الوعي الرشيد في مختلف مجالات الحياة، والذي من خلاله يتقدم الإنسان في شتى مجالات حياته


وأكد خلال تكريم قناتي الناس والحياة على هامش تكريم القنوات والقراء والمبتهلين الذين نقلوا وأحيوا ليالي شهر رمضان بالمساجد، أن الشركة المتحدة بما تقدمه من محتوى متنوع تحافظ على الهوية المصرية مكتملة، والهوية العربية والإسلامية، في وقت تحاول فيه القوى المغرضة تفتيت الهويات بل وطمسها.

ولفت إلى أن الشركة المتحدة تقوم بهذا كله معتمدة على أمرين أساسيين: تعاون وتكامل قطاعاتها المختلفة بين بعضها البعض وكذلك التعاون والتكامل مع المؤسسات والهيئات المختلفة.

وأوضح عامر أن الشركة تعتمد في بناء الوعي الرشيد في مجال القطاع الديني على علماء ثقاة ومفتين أجلاء يمثلون المؤسسات الدينية الثلاث وفي مقدمتها الأزهر الشريف ويتصدر علماؤه فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء ويتصدر مفتيها الدكتور شوقي علام.

الشركة المتحدة بناء الوعي الرشيد يوسف عامر

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