تجنب المشروبات الغازية.. نصائح مهمة عند تناول الفسيخ والرنجة

كتب- أحمد جمعة:

قدمت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند تناول الفسيخ أو الرنجة، خاصة أن الكثيرين يرغبون في تناولها بعد انقضاء شهر رمضان الكريم.

وتشمل تلك النصائح:

١- تناول الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

٢- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما؛ وذلك لقتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله.

٣- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.

٤- تناول النشويات المعقدة، مثل الخبز البني.

٥- تجنب تناول المشروبات الغازية.

٦- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه والينسون؛ لتطهير المعدة من السموم والفضلات.

٧-تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.

وسبق أن كشفت وزارة الصحة والسكان، عن علامات تدل على أن الفسيخ والرنجة يتم إعدادها بطريقة غير جيدة.

وبحسب منشور توعوي، تشمل تلك العلامات:

- جسم السمك مهترئ.

- تصدر منه روائح غريبة.

- جسم السمكة غائر بمجرد الضغط عليه ضغطة خفيفة.

- خروج بعض الإفرازات من جسم السمكة خاصة من الرأس أو الخياشيم.

كما حذرت وزارة الصحة من تناول الفسيخ أو الرنجة من أماكن مجهولة، موضحة أنها قد تسبب "التسمم الممباري" والذي يشمل أعراضه: زغللة العين، وازدواجية الرؤية، وارتخاء الجفون، وجفاف الحلق والحنجرة، ويتبعهم صعوبة في النطق، وصعوبة في البلع، والإحساس بالدوار، وضعف العضلات.

وقالت الوزارة إنه في إطار الجهود الاستباقية للوزارة، فإنه تم توفير مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ونصحت الوزارة المواطنين بتوخي الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية، وعدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرَا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، وتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.