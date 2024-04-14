جداول تخفيف الأحمال 2024 محافظة الجيزة.. 53 صورة بمواعيد قطع الكهرباء

مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة 2024 من الغد.. صور تكشف خطة تخفيف الأحمال

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024 من الغد.. صور تكشف خطة تخفيف

مواعيد قطع الكهرباء في البحيرة 2024.. جدول تخفيف الأحمال في جميع المناطق

كتب- محمد نصار:

يبدأ غدا الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء التي كان مجلس الوزراء أعلنها منتصف العام الماضي، وتم وقف تطبيقها خلال شهر رمضان 2024.

وحدد قرار مجلس الوزراء في نهاية شهر يوليو 2023، جداول مواعيد خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الجداول التي تم إعلانها وتطبيقها حتى بداية شهر رمضان، والتي سيتم العودة للعمل بها خلال الفترة المقبلة.

ويتم استثناء 4 مناطق وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.

اقرأ أيضًا:

مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة 2024 من الغد.. صور تكشف خطة تخفيف الأحمال

مواعيد قطع الكهرباء 2024.. مصدر: استثناء 4 مناطق ومحافظات من خطة تخفيف الأحمال

من الغد.. النقل تعلن مواعيد التشغيل الجديدة لخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي

9 صور بالخطوات.. شروط ورابط التسجيل في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة