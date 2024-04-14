مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة 2024 من الغد.. صور تكشف خطة تخفيف الأحمال

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024 من الغد.. صور تكشف خطة تخفيف

مواعيد قطع الكهرباء في البحيرة 2024.. جدول تخفيف الأحمال في جميع المناطق

كتب- محمد نصار:

ينتهي العمل بقرار وقف خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، بنهاية اليوم الأحد، على أن يتم العودة لتطبيق جداول تخفيف الأحمال اعتبارًا من الاثنين.

وحدد مجلس الوزراء، جداول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بنهاية شهر يوليو 2023.

وتضمنت خطة تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة، جداول بالمدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية لفصل وإعادة التيار الكهربائي.

ويتم استثناء 4 مناطق ومحافظات وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.