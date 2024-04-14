وزير الأوقاف: رفع دعم نقابة القراء إلى 3 ملايين جنيه سنويا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح 3 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2024م.

وأوضح خلال حفل تكريم القراء والمبتهلين الذين أحيوا ليالي رمضان بمساجد الجمهورية، الأحد، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإعانة السنوية تصرف على أربع دفعات متساوية الأولى في يناير، والثانية في أبريل، والثالثة في يوليو، والرابعة في أكتوبر من كل عام، على أن تخصص هذه الإعانة لدعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم.