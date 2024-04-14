تصل لـ250 ألف جنيه.. ننشر مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء - مستند

كتب- محمد نصار:

أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ خلال أيام.

وحددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ التالية:

1- مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية

- 20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.

- 5 آلاف جنيه في القرى.

2- مخالفات تغيير الاستخدام

- 120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.

- 30 ألف جنيه في القرى.

3- مخالفات البناء بدون ترخيص

أولا: مخالفات الأسوار

- 20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.

- 5 آلاف جنيه في القرى.

ثانيا: مخالفات الردود

- 40 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.

- 10 آلاف جنيه في القرى.

ثالثًا: مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح

- 50 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.

- 12 ألف جنيه في القرى.

رابعًا: مخالفات بناء السطح بالكامل

- 80 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.

- 20 ألف جنيه في القرى.

خامسًا: مخالفات بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال

- 250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة.

- 160 ألف جنيه في المدن.

- 40 ألف جنيه في القرى.