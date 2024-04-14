أعلى من الطبيب والمهندس.. وزير الأوقاف يكشف رواتب الأئمة: تصل ١٦ ألف جنيه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رواتب الأئمةً في بداية تعيينهم بجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال تكريم القراء والمبتهلين الذين أحيوا ليالي رمضان بمساجد الجمهورية، الأحد، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن راتب الإمام في بداية تعيينه أعلى من أي مؤهل سواء كان علميّ أو أدبي، وأعلى من راتب تعيين المعيدين والأطباء والصيادلةً والمهندسين.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الإمام يتقاضى راتبا قدره ٨ آلاف جنيه، قبل الزيادة الأخيرة والتي بلغت ألف جنيه، مشيرا إلى أن الأئمة العاملين بشمال سيناء تتراوح رواتبهم من ١٣ ألف إلى ١٦ ألف جنيه.