أحمد عمر هاشم يطالب وزير الأوقاف بمنح الأئمة حصانة مثل أعضاء البرلمان.. و"جمعة" يرد

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



طالب الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمنح حصانة لأئمة الوزارة، مثل أعضاء البرلمان.

وقال "عمر هاشم"، خلال تكريم القراء والمبتهلين الذين أحيوا ليالي رمضان بمساجد الجمهورية، الأحد، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب تعويض الأئمة ماديًا، مشيرًا إلى أن دورهم كبير في الدفاع عن الدين.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، ردًا على الدكتور أحمد عمر هاشم، قائلًا إن حصانة الأئمة هي حب الناس.

وقال وزير الأوقاف، إن بداية تعيين الإمام أعلى من أي مؤهل سواء كان علميّ أو أدبي، وأعلى من راتب تعيين المعيدين والأطباء والصيادلةً والمهندسين.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن بداية تعيين الإمام يتقاضى راتبا قدره 8 آلاف جنيه، قبل الزيادة الأخيرة والتي بلغت 1000 جنيه، مشيرا إلى أن الأئمة العاملين بشمال سيناء تتراوح رواتبهم بين 13 و16 ألف جنيه.