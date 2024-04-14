أحمد عمر هاشم: وزير الأوقاف أحدث صيحة في الدعوة إلى الله

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، أهمية الدور الكبير للأئمة والدعاة في الدفاع عن الدين، مشيرا إلى ضرورة تكريمهم ماديًا ومعنويًا.

وقال "عمر هاشم"، في كلمته خلال تكريم الأئمة والعلماء والمبتهلين الذين شاركوا في العمل الدعوي خلال شهر رمضان، الأحد، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أحدث صيحة دعوية على الساحة في مجالس الحديث النبوية والمجالس القرآنية وفي الدعوة إلى الله.

ودعا إلى استمرار تلك الصحوة وألا تقتصر على شهر رمضان، خاصة وأننا في أمس الحاجة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي وقع فيها شباب أمتنا، مطالبا بمضاعفة الجهود في مجال الدعوة لإنجاز ذلك.