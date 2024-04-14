هل يؤثر التوقيت الصيفي على خطة انقطاعات الكهرباء؟

كتب- محمد صلاح:

يتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة تأثير بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 على خطة تخفيف الأحمال المرتقب البدء في تطبيقها غدا الاثنين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية باستثناء المناطق والمحافظات المعلن عنها.

ووفقا لمصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن تطبيق التوقيت الصيفي لن يؤثر بشكل كبير على المواعيد المعلنة لخطة تخفيف الأحمال التى تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا وتنتهي في الخامسة مساءا، مشيرا إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي 2024 يؤدي إلى زيادة عدد ساعات النهار ساعة واحدة فقط.

ونوه المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه من المقرر أن يبدأ تغيير الساعة وفقًا للتوقيت الصيفي حسب قرار الحكومة منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024، مؤكدا أن التوقيت الصيفي لن يكون له أي تأثير على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بوجه خاص، ولكن الهدف منه توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة من قبل المواطنين.

وأكد أن الحكومة طبقت العمل بالتوقيت الصيفي في شهر إبريل من العام الماضي، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر وقف تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر فقط، ومن المتوقع عودة انقطاع الكهرباء غدا.