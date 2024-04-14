بعد تعليقها مؤقتًا.. مصر للطيران تُعيد تسيير رحلاتها مع 3 دول عربية

القاهرة - مصراوي:

قررت شركة مصر للطيران إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالأردن والعراق ولبنان؛ نظرًا لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران في تلك الدول.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار الشركة بتعليق رحلاتها مؤقتا في كلٍ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، وإغلاق تلك الدول المجال الجوي أمام حركة الطيران.

وفي سياق متصل، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم الأحد، أنه تم التواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية.

وشددت وزارة الطيران المدني على أن المجال الجوي المصري، وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية.