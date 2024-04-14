التطبيق غدا.. تغيير مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مد مواعيد عمل مترو الخط الثالث "الخط الأخضر"، بمقدار ساعة يوميًا.

وقالت الشركة، وفق نص القرار، إن ساعات التشغيل الجديدة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك ابتداءً من يوم 15 أبريل الحالي، ستزيد بمقدار ساعة صباحًا.

وأضافت الشركة، أن هذه الساعة تُضاف إلى ساعات تشغيل الخط الثالث لتبدأ مواعيد التشغيل اليومية من الساعة 6 صباحًا وتنتهي في تمام الساعة 11:30 مساءً.

ويبدأ تطبيق هذه المواعيد الجديدة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك رسميًا، وذلك اعتبارا من غدٍ الاثنين، أول أيام العودة للعمل بعد انتهاء عطلة العيد.