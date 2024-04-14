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«القاهرة الإخبارية»: إطلاق سراح طاقمنا بالكامل بعد احتجازه في تل أبيب

03:22 ص الأحد 14 أبريل 2024

القاهرة الإخبارية

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أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" إطلاق سراح طاقم القناة بالكامل بالإضافة إلى معدات التصوير كاملة، بعد احتجازه في تل أبيب أثناء تغطية عمله.

وكانت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت، في نبأ عاجل، باحتجاز فريق عمل القناة في تل أبيب، أثناء تأدية مهام عمله.

وأعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" أنّها تحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة الفريق.

وتنقل «القاهرة الإخبارية» الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط على مدار الساعة في تغطية لحظية، عبر مراسليها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل.

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