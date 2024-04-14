"اقتصادية النواب": ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي بشركات الصرافة دعم كبير للاقتصاد الوطني

كتب- نشأت علي:

أعتبر الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارتفاع حصيلة أكبر 3 شركات صرافة تابعة لـ3 بنوك حكومية كبرى من النقد الأجنبي إلى نحو 11.889 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس إلى 7 أبريل 2024 بمثابة نجاح كبير للاقتصاد الوطنى وايجاد حلول حقيقية لأزمة النقد الأجنبي.

وقال "عبدالحميد"، إن الحكومة تسير في الطريق الصحيح لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتعلق من ملفات خاصة بسياسات الاصلاح الاقتصادى معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات الاقتصاديّة بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وطالب البرلماني، من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بدعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن دعم قطاعى الزراعة والصناعة سيكون له أثاره الإيجابية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية.

كما طالب إعطاء أولوية قصوى لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال عقد صفقات استثمارية كبرى على غرار صفقة رأس الحكمة لجذب المزيد من العملة الأجنبية لمصر ولإقامة مشروعات استثمارية ضخمة وكبيرة لتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة مؤكداً على ضرورة التركيز فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية فى مجالى الزراعة والصناعة والسياحة.

وقال إن الرئيس السيسي نجح في أن يجعل مصر قبلة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية بعد إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال تحديث وتطوير البنية التحتية من خلال تشييد العديد من المشروعات العملاقة مثل شبكة الطرق القومية والأنفاق والمحاور معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون واحدة من اهم وأكبر الدول الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.