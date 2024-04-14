نشرة منتصف الليل| إيران تبدأ هجومها ضد إسرائيل.. و سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت، على النحو التالي:

بعشرات الطائرات المسيرة.. إيران تبدأ هجومها ضد إسرائيل

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين، اليوم السبت، إن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

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"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات

شدد مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على سرعة قيام الشركات باستكمال إجراءات السكن المراد تخصيصه لرحلات الحج سواء سبق معاينته من لجان الوزارة أو لا.

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جمال شعبان يكشف سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر بعد أن رحلت عن عالمنا اليوم السبت.

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جمال شعبان يكشف سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

أثار مقطع مصور متداول لعملية نقل قطع أثرية كبيرة توابيت ومومياوات على قضبان مترو الأنفاق جدلًا كبيرًا، وأظهر الفيديو الذي بلغت مدته ثوان معدودة عملية نقل الآثار تحت الأرض عن طريق المترو ووسط الركاب دون أن يوضح المسار النهائي لها.

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نجيب ساويرس عن لقائه ملك مصر السابق "فؤاد الثاني": قمة في التواضع

نشر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس عبر "X" اليوم السبت صورة تجمعه بأحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق، ملك مصر السابق.

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انتصار السيسي تُعلن تدشين حساب رسمي على منصة "إنستجرام "

أعلنت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تدشين حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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"الأرصاد": موجة حارة بدءًا من الغد وحتى هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من غدًا الأحد وحتى الجمعة 19 أبريل 2024، تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

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