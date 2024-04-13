

كتب- محمد أبو بكر:

قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان، إنه كان متوقعًا ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الماضية.

وأضاف "امبابي"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أسعار سجائر بوكس وكليوباترا ومونديال بأنواعها، وعدد من الأصناف ارتفعت، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من اليوم الأحد 14 أبريل 2024.

وأكد أنه لابد من توفير السجائر في المحلات والسوبر ماركت، وقلب الهرم التوزيعي بالسجائر.

ويرصد "مصراوي"، أسعار السجائر الجديدة، خلال السطور التالية، كما يلي: