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BBC

ارتفاع أسعار سجائر بوكس وكليوباترا والتطبيق خلال ساعات

11:56 م السبت 13 أبريل 2024

أسعار السجائر

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كتب- محمد أبو بكر:
قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان، إنه كان متوقعًا ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الماضية.

وأضاف "امبابي"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أسعار سجائر بوكس وكليوباترا ومونديال بأنواعها، وعدد من الأصناف ارتفعت، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من اليوم الأحد 14 أبريل 2024.

وأكد أنه لابد من توفير السجائر في المحلات والسوبر ماركت، وقلب الهرم التوزيعي بالسجائر.

ويرصد "مصراوي"، أسعار السجائر الجديدة، خلال السطور التالية، كما يلي:

صورة 1

أسعار السجائر زيادة السجائر شعبة الدخان

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