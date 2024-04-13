مصدر مصري: خلية أزمة من جميع الأجهزة تتابع تطورات الأوضاع وترفعها للسيسي



كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مصري رفيع المستوى، عن خلية أزمة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس السيسي على مدار الساعة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أنه وفق هيئة البث العبرية نقلًا عن مسؤولين، اليوم السبت، فإن إيران بدأت إطلاق عشرات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن المسيرات التي أطلقتها إيران في طرقها إلى إسرائيل وربما تستغرق ساعات للوصول إلى أهدافها.