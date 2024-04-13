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BBC

مصدر مصري: الدفاعات الجوية المصرية بحالة تأهب قصوى

11:19 م السبت 13 أبريل 2024

أنظمة الدفاع الجوي المصرية

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كتب- محمد أبو بكر:
كشف مصدر مصري رفيع المستوى، أن الدفاعات الجوية المصرية بحالة تأهب قصوى، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ووفقًا لهيئة البث العبرية نقلًا عن مسؤولين، اليوم السبت، فإن إيران بدأت إطلاق عشرات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

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