العودة لأسعار 2023.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل انخفاض أسعار السلع الأساسية



كتبت- داليا الظنيني:

كشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل انخفاض المكرونة بنسبة 20%، موضحًا أنه تم العودة إلى أسعار 2023، بعد الارتفاعات الكبيرة في شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نسبة انخفاضات متتالية في الأسعار حتى يتم القضاء على الأسعار المرتفعة في محلات البقالة خلال شهر.

وأكد أن نسبة الانخفاض في زيت الخليط اقتربت من 50%، وهناك انخفاضات أخرى في العدس والفول، مشيرًا إلى التوافق مع 14 سلسلة تجارية على تخفيض الأسعار.

وأوضح أن المنتجين والموردين اتفقوا مع رئيس الحكومة على توزيع انخفاض الأسعار على 6 أشهر.