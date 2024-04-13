"الآثار" تكشف حقيقة نقل توابيت على قضبان مترو الأنفاق -(فيديو)

كتب- محمد أبو بكر:

أثار مقطع مصور متداول لعملية نقل قطع أثرية كبيرة توابيت ومومياوات على قضبان مترو الأنفاق جدلًا كبيرًا، وأظهر الفيديو الذي بلغت مدته ثوان معدودة عملية نقل الآثار تحت الأرض عن طريق المترو ووسط الركاب دون أن يوضح المسار النهائي لها.

وكشف مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع منذ الأمس والذي يُظهر توابيت في محطة مترو الأنفاق.

وأوضح "شاكر"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدة الفيديو تبلغ عشر ثوانٍ وأنه انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الفيديو المنتشر يُظهر إحدى محطات المترو ، حيث يظهر الناس يتابعون بلا إندهاش.



وأكد كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أن الفيديو مزيّف وغير صحيح، موضحًا أنه ينبغي على المتلقي أن يتحقق من صحة المحتوى الذي يتم عرضه عليه، مشيرًا إلى أن عملية نقل الآثار تتطلب طقوسًا خاصة وترتيبات أمنية، وهذا الأمر ليس سهلًا كما يعتقد البعض.



