حدث في 8 ساعات| موعد انخفاض أسعار العيش السياحي.. واستثناء 4 مناطق ومحافظات من خطة تخفيف الأحمال

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، بحث تسعير الرغيف الحر في ضوء المستجدات الجديدة من انخفاض سعر الدقيق وغيرها، واستثناء 4 محافظات ومناطق من خطة تخفيف الأحمال في الكهرباء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

50 قرشًا في الرغيف.. موعد انخفاض أسعار العيش السياحي

قال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا عقب إجازة عيد الفطر لبحث تسعير الرغيف الحر في ضوء المستجدات الجديدة من انخفاض سعر الدقيق وغيرها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته بالمحافظات خلال العيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته من خلال حملات التبرع المتمركزة في أماكن تجمعات المواطنين، في المتنزهات، والحدائق العامة، بجميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مواعيد قطع الكهرباء 2024.. مصدر: استثناء 4 مناطق ومحافظات من خطة تخفيف الأحمال

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه سيتم استثناء 4 محافظات ومناطق من خطة تخفيف الأحمال المرتقب تطبيقها بدءًا من الاثنين المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول تحرك برلماني بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي داء الكلب

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي داء الكلب بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض في إحدى دول جنوب شرق آسيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الجيزة: إزالة 17 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد – صور

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة الأجهزة التنفيذية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة جهودها في إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها في مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أقل من أسبوعين على تغيير الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

يترقب المواطنون في مختلف المحافظات موعد عودة تطبيق نظام التوقيت الصيفي، حيث تختلف الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

انخفاض كبير في أسعار البصل بالأسواق.. الكيلو يسجل أقل من 10 جنيهات

كشف فهمي جليلة، أحد كبار مصدري البصل في مصر، أسعار البصل بمختلف الأسواق خلال الفترة الحالية وهي فترة بداية موسم حصاده.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

امتحانات الثانوية العامة 2024.. التعليم: قبول 4824 طلب تحويل لهذا السبب – تفاصيل

شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة لفحص طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

جمال شعبان يكشف سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

نعى الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب، الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر بعد أن رحلت عن عالمنا اليوم السبت.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

15 صورة ترصد احتفالات المواطنين على كورنيش النيل في رابع أيام عيد الفطر المبارك

شهد كورنيش النيل ومنطقة مراكب النيل، اليوم السبت، تكدسات من المواطنين، احتفالًا برابع أيام عيد الفطر المبارك 2024.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



