"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات

كتب- محمد أبو بكر:

شدد مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على سرعة قيام الشركات باستكمال إجراءات السكن المراد تخصيصه لرحلات الحج سواء سبق معاينته من لجان الوزارة أو لا.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن ذلك عن طريق الدخول على موقع الوزارة ثم الدخول على "الحج – طلبات – طلب معاينة سكن"، ثم اختيار البرنامج الخاص بالحجاج، وتقوم الشركة برفع طلب للسكن الراغبة في تخصيصه للحجاج والتصريح الخاص بهذا السكن، على أن يكون ذلك بحد أقصى 5 شوال 1445 هـ، وذلك حتى يتسنى لوزارة السياحة والآثار؛ لإعمال شئونها في هذا الأمر.

وأكد المصدر، أنه وفقًا لوزارة السياحة والآثار، فإن آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حزم الخدمات وإصدار تأشيرات الحجاج هو 20 شوال 1445 هـ.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة شددت على تحمل الشركات السياحية المتأخرة في إجراءاتها جميع التبعات القانونية أمام حجاجها وأمام وزارة السياحة والآثار.

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