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جمال شعبان يكشف سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

07:12 م السبت 13 أبريل 2024

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر بعد أن رحلت عن عالمنا اليوم السبت.

وكتب "شعبان" منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شيرين سيف النصر الفنانة المعتزلة ماتت عن عمر ناهز الـ ٥٧ عامًا صبيحة هذا اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية".

وأضاف: "ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقي ربها في هدوء وسكينة".

وتابع: "أدعوا لها بالرحمة".

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