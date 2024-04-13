15 صورة ترصد احتفالات المواطنين على كورنيش النيل في رابع أيام عيد الفطر المبارك

قد تكون متصلة وبينها شم النسيم.. 4 أيام إجازة في الأسبوع الأول من

"الأرصاد": موجة حارة بدءًا من الغد وحتى هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود بكار:

شهد كورنيش النيل ومنطقة مراكب النيل، اليوم السبت، تكدسات من المواطنين، احتفالًا برابع أيام عيد الفطر المبارك 2024.

ورصدت عدسة "مصراوي" تواجد مكثف للمواطنين أمام كورنيش النيل والمراكب؛ احتفالًا باليوم الرابع عيد الفطر 2024.

يذكر أن مجلس الوزراء، أعلن عن إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

فيما أعلن، حسن شحاتة، وزير العمل، عن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، والتي بدأت من الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى غدًا الأحد.