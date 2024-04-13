امتحانات الثانوية العامة 2024.. التعليم: قبول 4824 طلب تحويل لهذا السبب - تفاصيل

كتب- محمد فتحي:

شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة لفحص طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي.

واشترطت اللجنة تقديم الأوراق الثبوتية التي تكشف أسباب طلب النقل سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية إلى أخرى.

وحرصت الوزارة على التدقيق في كل الطلبات المقدمة للجنة والتي بلغ عددها 12375 طلبًا متنوعًا، وعقب الفحص الدقيق للطلبات تم 4824 طلبًا بناءً على أوراق ثبوتية لأسباب النقل تنوعت بين نقل محل السكن أو نقل محل العمل بينما تم رفض 7551 طلب لعدم وجود أسباب واضحة للنقل.