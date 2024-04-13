الجيزة: إزالة 17 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد - صور

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة الأجهزة التنفيذية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة جهودها في إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها في مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار "راشد"، بحسب بيان للمحافظة، إلى أن ذلك تم من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية؛ لمنع وقوع أية حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام العيد صباحًا ومساءً.

وقال محافظ الجيزة، إنه تم ضبط وإزالة 17 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمراكز منشأة القناطر والعياط والصف والحوامدية وأحياء الوراق وجنوب الجيزة والعمرانية.

وأضاف المحافظ، أن الجهود شملت قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 7 حالات بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالة بناحية الرهاوي عبارة عن سور طولي بالبلوك الأبيض على أرض زراعية بالمخالفة قبل الشروع في استكمال البناء، وإزالة 4 حالات بالوحدات المحلية لقرية بهرمس والمنصورية عبارة عن أسوار ومنشآت بالبلوك الأبيض على مساحة كلية 990 مترًا على أراضٍ زراعية، وإزالة حالتين بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بناحية برقاش على مساحة كلية 430 مترًا.

وأوضح أنه في مركز ومدينة العياط، تم ضبط حالة بناء على أرض أملاك دولة جهة الولاية الري بناحية قرية بهبيت التابعة للوحدة المحلية بالبليدة وعلى الفور تم إزالتها حتى سطح الأرض.

كما أوضح أنه في مركز ومدينة الصف، تم ضبط وإزالة حالوة بناء مخالف بالدور الأرضي بعقار بمنطقة الشوبك عبارة عن شدة خشبية والشروع في صب سقف بالمخالفة، وإزالة أسوار مخالفة بمنطقة عزبة الجمال وإزالة شدة خشبية وحالة بناء مخالف بعقار على مساحة 80 مترًا بمنطقة عرب أبو ساعد البحرية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أنه في حي الوراق، تم ضبط وإزالة حالة بناء مخالف للدور الرابع بالعقار 9 شارع الكابلات متفرع من شارع الأبحاث، وضبط وإزالة حالات أسوار وغرف بشارع اشرف خميس خلف الغاز وبشارع 25 متفرع من كورنيش النيل جزيرة محمد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتابع المحافظ، أنه في حي العمرانية، تم ضبط اعمال بناء 5 غرف بالفراغ السياحي بالعقار الكائن 10 شارع السحاب من شارع أحمد كامل وتم إزالة الغرف في المهد ومصادرة كل المعدات بالموقع واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي حي جنوب الجيزة، تم ضبط وإزالة حالة بناء مخالف أعلى العقار رقم 56 شارع الفاتح من ميدان الشرفاء الجيزة، وإزالة منشآت في المهد بالعقار رقم 4 شارع أبو نقاية من البحر الأعظم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واختتم المحافظ، أنه في مدينة الحوامدية، تم إزالة كشك مقام بالمخالفة خلف سكة القطار أمام مركز شباب قرية أم خنان.